Un’altra strada di Milano è stata chiusa al traffico | via auto e parcheggi arrivano i ping-pong

Milano continua a trasformarsi in una città più vivibile e sostenibile! Via Toscanelli, un tempo dominata dalle auto, ora accoglie spazi verdi e tavoli da ping-pong. Questo intervento non è solo un cambiamento estetico, ma un passo importante verso la mobilità dolce e il benessere dei cittadini. Immagina di passare il tuo pomeriggio a giocare con gli amici o semplicemente a rilassarti tra le piante. È tempo di riscoprire la vita all'aria aperta!

Fino a qualche settimana fa in via Toscanelli a Milano c'erano le auto parcheggiate da entrambi i lati della carreggiata. Adesso sono scomparse e al loro posto sono stati posizionati due tavoli da picnic, cinque panchine, sette piante in vaso e un tavolo da ping-pong. È l'intervento d urbanistica.

Fa ubriacare una ragazzina di 15 anni e la violenta in auto a Milano: 30enne arrestato

Un grave episodio di violenza si è verificato a Milano, dove un 30enne è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una ragazzina di 15 anni.

Torino, in Barriera di Milano la maxi rissa in strada e poi il tentativo di investire i rivali: «Quartiere ostaggio della criminalità»

msn.com scrive: Il video su X: «Due gruppi di sudamericani si sono affrontati con coltelli e mazze chiodate, mentre altri in auto cercavano di investire i rivali» ...

