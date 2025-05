Una stagione perfetta e la Serie A | Modena Rugby 1965 ricevuto in municipio

Il Modena Rugby 1965 scrive una pagina storica, conquistando la Serie A dopo dodici anni di attesa! Con un campionato da incorniciare, chiuso con quattordici vittorie su diciotto match, il club ha dimostrato determinazione e passione. Giovedì 29 maggio, il municipio celebra questa impresa, simbolo di un trend crescente nel rugby italiano, sempre più protagonista nel panorama sportivo. Non perdere l'occasione di scoprire come il rugby può unire e ispirare!

Un campionato da incorniciare, una promozione attesa dodici anni: quest’anno il Modena Rugby 1965 ha conquistato la Serie A, al termine di una stagione esaltante, chiusa al primo posto nel girone di Serie B con quattordici vittorie e solo quattro sconfitte. E giovedì 29 maggio, nella sala di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Una stagione perfetta e la Serie A: Modena Rugby 1965 ricevuto in municipio

