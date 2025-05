una serata speciale per il cast di emily in paris che sta girando a roma la quinta stagione della serie

La magia di Roma si intreccia con il glamour di "Emily in Paris"! Il cast, capitanato da Lily Collins, ha fatto tappa nei Musei Vaticani per una visita esclusiva, regalando ai fan un momento unico. Questa pausa dalle riprese non è solo un viaggio, ma un richiamo alla bellezza che caratterizza la serie. Un gesto che sottolinea l'importanza della cultura e dell'arte nel nostro mondo contemporaneo, sempre più interconnesso e affascinante. Restate sintonizzati!

I n punta di piedi ma con stile: Emily in Paris ha fatto tappa nei Musei Vaticani per una visita privata che ha il sapore della magia. Non è una scena della serie, ma realtà : Lily Collins e il cast al completo hanno approfittato di una pausa dalle riprese romane per vivere uno dei luoghi più iconici del mondo sotto una luce diversa. «Una visita speciale con la mia famiglia di Emily in Paris in Vaticano, ieri sera. Un sogno. Grazie per un tour davvero magico. » ha scritto l’attrice su Instagram, condividendo foto esclusive della serata. Un momento raro e raffinato, che unisce l’eleganza pop della serie al respiro eterno dell’arte. 🔗 Leggi su Iodonna.it