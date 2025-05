Una scoperta continua | Lo Cascio incantato dalla Calabria set del film Il Mestiere sostenuto dalla Film Commission

Luigi Lo Cascio è incantato dalla Calabria mentre gira "Il Mestiere", un film che celebra il talento e la bellezza di questa regione. Questa produzione, sostenuta dalla Calabria Film Commission, non è solo un'opportunità per il cinema locale, ma anche un segnale di rinascita culturale, in linea con il trend di valorizzazione dei territori. La Calabria, con i suoi paesaggi mozzafiato, si riconferma come un set d’eccezione. Non perdere l’occasione di scoprire questa magia!

"È un'occasione straordinaria, per me, quella di girare un film in una bellissima regione come la Calabria". Lo ha dichiarato l'attore Luigi Lo Cascio – protagonista del film "Il Mestiere" per la regia di Beppe Tafarulo, sostenuto dalla Calabria Film Commission – nel presentare l'opera le cui riprese sono in corso in queste settimane tra Crotone, Cutro e il pontile di Lamezia Terme.

Baaria Film Festival 2025: ospiti Giuseppe Tornatore, Danis Tanovic e Luigi Lo Cascio

Dal 2 al 6 luglio 2025, Bagheria ospiterà il Baarìa Film Festival, un evento unico dedicato al "cinema di qualità".

