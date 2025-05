Una roba raccapricciante tu lo sai Garlasco rivelazioni choc di Roberta Bruzzone | lite in tv con l’avvocato di Stasi

L'omicidio di Chiara Poggi continua a far tremare l'Italia, a distanza di quasi due decenni. Le recenti rivelazioni di Roberta Bruzzone, in una lite accesa in tv con l’avvocato di Stasi, riaccendono l'attenzione su un caso che ha segnato profondamente la cronaca italiana. La nuova relazione psicologica dal carcere di Bollate potrebbe svelare dettagli inquietanti e coinvolgenti. Riuscirà finalmente la verità a emergere da questo intricato labirinto?

Nel vortice delle indagini che ancora ruotano attorno all’omicidio di Chiara Poggi, la trasmissione La Vita in Diretta, condotta da Alberto Matano, ha acceso i riflettori su una nuova relazione psicologica stilata nel febbraio 2024 dagli specialisti del carcere di Bollate. A diciotto anni dai fatti di Garlasco, l’interesse mediatico resta altissimo e, con esso, anche le tensioni nei dibattiti pubblici. L’analisi dei comportamenti di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio della fidanzata, ha alimentato discussioni accese anche durante l’ultima puntata del programma pomeridiano di Rai1. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it