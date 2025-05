Una parodia dei bestiari medievali Panaro narra la condizione umana a Vallisa

La rassegna «Incroci» si fa palcoscenico di una sorprendente parodia dei bestiari medievali, grazie a Paolo Panaro e al suo sguardo ironico sulla condizione umana. Attraverso gli estratti di Aldo Palazzeschi e testi rari, si svela un dialogo tra passato e presente, invitando il pubblico a riflettere sul nostro comportamento sociale. Un'occasione imperdibile per scoprire come le parole possano ancora risuonare nel nostro quotidiano. Non perdere l’appuntamento

Paolo Panaro propone alcuni estratti da «Bestie e altri animali» di Aldo Palazzeschi e altri materiali letterari sparsi e meno conosciuti di epoche diverse per la rassegna «Incroci», appendice di «Teatro Studio 2025» della Compagnia Diaghilev realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura.

