Una mostra racconta il Cederna e il rione si prepara a cambiare

Scopri il fascino di Cederna attraverso "Cederna - Cantalupo", una mostra che racconta la metamorfosi del rione, in corso fino al 1 giugno. Curata da Italia Nostra, sezione Monza, l’esposizione è un viaggio nel tempo, che mette in luce il legame tra storia e sviluppo urbano. Un’occasione imperdibile per riflettere su come le trasformazioni dei quartieri influenzano la vita di noi tutti. Non perdere questo sguardo ravvicinato sul futuro della tua città !

“Cederna - Cantalupo“ è la mostra allestita al Centro civico di Cederna (via Cederna 19), aperta fino a domenica 1 giugno, a cura di Italia nostra, sezione Monza, per raccontare lo sviluppo del quartiere. Come racconta il presidente e architetto Gianluca Brandis, la mostra nasce in continuitĂ con la precedente, relativa all’area attorno al Cotonificio Cederna. Allora il quartiere era di stampo ottocentesco con le caratteristiche costruzioni in mattoni rossi. Nel secondo dopoguerra il panorama cambia radicalmente. La crescita edilizia è tumultuosa; servono nuove case. Ma anche servizi e nuove cittĂ . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Una mostra racconta il Cederna e il rione si prepara a cambiare

