Un secolo di storia e una medaglia di bronzo: Predappio celebra il suo centenario con eventi che fondono memoria e identità. La mostra ‘Predappio 100 - gli anni della fondazione: 1925-1929’ alla Casa Natale Mussolini attira visitatori curiosi di scoprire le radici del paese. In un'era in cui la riscoperta delle proprie origini è un trend sempre più forte, questo evento invita a riflettere sul passato per costruire un futuro consapevole. Non perderti l’occasione

In occasione del centenario della fondazione di Predappio, avvenuta il 30 agosto 1925, l’amministrazione comunale ha organizzato una serie di eventi commemorativi, fra cui spicca la mostra allestita alla Casa Natale Mussolini, dal titolo ‘Predappio 100 - gli anni della fondazione: 1925-1929’. Inaugurata il 16 aprile scorso, è già stata visitata da 1.500 persone, e resterà aperta fino al 6 gennaio prossimo, nei seguenti orari: 10-13 e 14-18 nei weekend e festivi fino al 15 giugno, come pure dal 20 settembre al 6 gennaio 2026, mentre dal 18 giugno al 14 settembre sarà aperta da mercoledì a domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 14. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una medaglia in bronzo per i cent’anni del paese

Riporta msn.com: Oltre alla mostra inaugurata il 16 aptile e già visitata da 1.500 persone, il Comune ha fatto coniare 200 distintivi acquistabili presso lo Iat.

