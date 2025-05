Una giungla con topi in via Umberto Giordano

In pieno 2023, la sicurezza dei nostri bambini è più che mai un tema caldo. Eppure, a Via Umberto Giordano, una giungla di rifiuti e topi invade il plesso scolastico, trasformando il marciapiede in un percorso ad ostacoli. La situazione è allarmante, specialmente considerando che si trova accanto alla zona giochi. È tempo di agire: tutelare i più piccoli deve essere una priorità per tutti noi!

Topi e discarica all’interno del plesso scolastico di via Umberto Giordano. È impossibile poterci passare sul marciapiede poiché al suo interno ci sono colonie di topi e rifiuti ovunque. Il tutto a pochi passi dalla zona giochi della stessa struttura scolastica dove vengono portati i bambini. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Una giungla con topi in via Umberto Giordano

