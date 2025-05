Una giornata particolare di Ettore Scola inaugura Il Cinema in Piazza ospite Paola Cortellesi

Il 1° giugno, Roma celebra il grande cinema con l'undicesima edizione de "Il Cinema in Piazza". L'iconico capolavoro di Ettore Scola, accompagnato dall’illuminante introduzione di Paola Cortellesi, riunirà appassionati e curiosi in scenari storici. Un invito imperdibile a riscoprire la magia del grande schermo sotto le stelle, un trend che sta coinvolgendo sempre più città italiane. Non perdere l'occasione di rivivere emozioni senza tempo!

Il 1° giugno prende il via l'undicesima edizione della manifestazione romana con il capolavoro di Ettore Scola introdotto da Paola Cortellesi. Torna per l'undicesima volta Il Cinema in Piazza, manifestazione che riunisce il pubblico cinefilo della Capitale in alcuni luoghi storici per assistere ai capolavori della storia del cinema introdotti da personalità dello spettacolo. Il primo appuntamento è alle 21,15 a Piazza San Cosimato, nell'arena di Trastevere, prima delle tre location protagoniste del Cinema in piazza, per la proiezione di Una giornata particolare, capolavoro di Ettore Scola del 1977, che sarà introdotto dall'attrice e regista Paola Cortellesi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Una giornata particolare di Ettore Scola inaugura Il Cinema in Piazza, ospite Paola Cortellesi

Il grande cinema italiano al Supercineclub: "C'eravamo tanto amati" di Ettore Scola al Rouge et Noir

Il Supercineclub del Rouge et Noir presenta una serata dedicata al grande cinema italiano con "C'eravamo tanto amati" di Ettore Scola, lunedì 26 maggio.

