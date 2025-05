Una donazione di 40 milioni di euro in Bitcoin costringe il ministro ceco della Giustizia alle dimissioni

Un colpo di scena nel panorama politico ceco: il ministro della Giustizia, Pavel Blazek, si dimette a causa di una sorprendente donazione di 40 milioni in bitcoin. Un gesto che riaccende il dibattito sull'uso delle criptovalute e la loro regolamentazione. In un’epoca in cui la trasparenza è fondamentale, questo scandalo solleva interrogativi su chi controlla realmente i flussi di denaro digitale. Cosa significa per il futuro delle istituzioni? Scopriamolo insieme!

Un uomo condannato per reati legati al darknet ha donato 468 bitcoin – circa 40 milioni di euro al valore attuale – al ministero della Giustizia ceco, spingendo il titolare del dicastero Pavel Blazek alle dimissioni. L’affaire è stato svelato dal sito DenikN.cz e, secondo il ministero, tutto era conforme alla legge. Ma la polizia sostiene che le criptovalute provengano evidentemente da attivitĂ illegali e che il condannato, Tomas Jirikovsky, voleva legalizzare gli altri proventi dei suoi crimini donandone una parte allo Stato. Jirikovsky in effetti disponeva, su un portafoglio elettronico inizialmente sequestrato dalla polizia, di un totale di oltre 1561 bitcoin per un valore di circa 3 miliardi di corone ceche (120 milioni di euro). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Una donazione di 40 milioni di euro in Bitcoin costringe il ministro ceco della Giustizia alle dimissioni

La Coppa America porterĂ un mare di soldi a Napoli: 700 milioni di euro subito, e fino a 2 miliardi in 10 anni

L'arrivo della Coppa America a Napoli si preannuncia come un'opportunitĂ economica senza precedenti, portando immediatamente 700 milioni di euro e un potenziale di 1-2 miliardi nei prossimi 5-10 anni.

Cerca Video su questo argomento: Donazione 40 Milioni Euro Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tutti pazzi per il nuovo Bonus, la domanda parte il 30 maggio: chi può ottenerlo; Dopo 6 anni in rosso la cooperativa sociale chiude con un utile di 50mila euro Generosa donazione di un privato. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Una donazione di 40 milioni di euro in Bitcoin costringe il ministro ceco della Giustizia alle dimissioni

Scrive ilfattoquotidiano.it: Un uomo condannato per reati legati al darknet ha donato 468 bitcoin – circa 40 milioni di euro al valore attuale – al ministero ... Lo scandalo della donazione ha portato Blazek al passo indietro, ...

Sanità in crisi, ecco il super bonus contro le fughe: 40 milioni di euro per convincere medici e infermieri a restare nel pubblico

Segnala ilgazzettino.it: UDINE/PORDENONE - Premiare il lavoro, contrastare le fughe, rendere attrattiva la salute pubblica: la Regione propone un piano di investimenti di 40 milioni di euro di misure straordinarie per ...

Donazioni record agli ospedali. L’Asst raccoglie 1,4 milioni di euro

Lo riporta ilgiorno.it: Donazioni di oltre un milione e 400mila euro ai tre ospedali dell’Asst Valle Olona. L’anno si chiude con la conferma del forte legame dell’azienda sanitaria con il territorio. A presentare i ...