Una ‘Dolce Estate’ ricca di 100 appuntamenti

Preparati a vivere un'estate indimenticabile con "La Dolce Estate"! Con 100 eventi in programma, dalle serate in piazza Borghesi ai festeggiamenti nei quartieri, ogni giorno sarà un'opportunità per scoprire il talento locale e la cultura di Savignano. Questo progetto non è solo una celebrazione dell'estate, ma un esempio di come la comunità possa unirsi e brillare. Non perdere l’occasione di essere parte di questa magia!

Più di tre mesi di eventi, circa 100 appuntamenti di cui 28 serate in piazza Borghesi e 25 nei quartieri, 35 tra associazioni, consulte di quartiere, realtà sportive e culturali, con numerosi cittadini coinvolti nel cartellone estivo 2025. È " La Dolce Estate ", una proposta per ogni giorno dell'estate savignanese condensata nell'"Ogni giorno un'emozione da vivere" che accompagna la nuova grafica studiata da Laura Tentoni per il lancio del cartellone. Un'estate incentrata in particolare su musica e cultura e capace di valorizzare non solo le risorse umane e creative ma anche le piazze, gli scorci e gli spazi più suggestivi della città.

