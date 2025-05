Una delle ragazze che ha denunciato il prof poi assolto a Catania | Mi hanno detto che io provocavo

Oggi a Catania si riaccende il dibattito sulla cultura del silenzio e della responsabilità. La vicenda di Santo Torrisi, docente assolto da accuse di violenza sessuale, sottolinea quanto sia difficile per le vittime farsi ascoltare. La frase "provocavi" evidenzia ancora un retaggio culturale che riduce l’oggettività delle denunce. È tempo di riflettere: non sono le vittime a provocare, ma è la società che deve ascoltare e proteggere chi ha il coraggio

Santo Torrisi, docente di medicina all’università di Catania, è stato assolto dall’accusa di violenza sessuale nei confronti di sue sette studentesse. Secondo i giudici il professore non ha usato né «le dita per palpare» né ha fatto «alcuna allusione sessuale». È vero, le mani erano poggiate sul seno. Ma «senza alcuna pressione particolare». Oggi a Repubblica parla Micol, una delle sette che hanno denunciato. Ha raccontato in aula che il docente di Tecniche di Fisiopatologia circolatoria la toccava, le chiedeva notti di sesso, prometteva lavoro e promozioni. Poi è andata ad ascoltare la sentenza: «Ad ogni passaggio la cicatrice si allargava. 🔗 Leggi su Open.online