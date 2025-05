Una casa a Bergamo per i giovani | alla scoperta dei cantieri in città

Bergamo si trasforma e guarda al futuro, puntando sui giovani! Con il fondo “Abitare Under 35”, l'amministrazione comunale promuove progetti innovativi per rendere la città un rifugio ideale per le nuove generazioni. Questa iniziativa non è solo un'opportunità per le giovani coppie e studenti, ma rappresenta un trend sempre più diffuso: il desiderio di radicarsi in contesti urbani dinamici e accoglienti. Vuoi scoprire come Bergamo si sta reinventando?

Il futuro di Bergamo passa dai giovani. La città sta cambiando e l'amministrazione comunale ha scelto di governare la sua trasformazione tentando di rendere il capoluogo un polo attrattivo per giovani coppie e studenti. Lo dimostra il fondo "Abitare Under 35", un piano presentato lo scorso 19 maggio che dà la possibilità a persone sotto i 35 anni di età e giovani famiglie di ricevere un contributo economico integrativo per contratti di locazione a canone concordato. Oppure il Manifesto di Bergamo Città Universitaria, illustrato durante Bergamo Next Level ad inizio maggio: la sindaca Elena Carnevali lo ha definito un "patto strategico" per affrontare la sfida demografica e rigenerare la città ottenendo la fiducia degli studenti.

