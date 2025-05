una card per gli sposi novelli così il matrimonio è una favola

Sposarsi è un sogno che diventa realtà, e ora a Ferrara è ancora più facile! Con la ‘Wedding Card Ferrara’, le coppie hanno accesso a un circuito esclusivo di servizi che rendono l’organizzazione del matrimonio un gioco da ragazzi. Patrocinata dal Comune, questa iniziativa si inserisce in un trend crescente: matrimoni sempre più personalizzati e sostenibili. Un modo per trasformare il giorno più bello in una vera favola!

Un pacchetto per chi si sposa. Si chiama 'Wedding Card Ferrara', si tratta di un circuito di servizi pensato per facilitare il lavoro delle coppie che desiderano organizzare il loro matrimonio a Ferrara, il tutto con il patrocinio dal Comune. L'iniziativa è stata presentata ieri nella residenza municipale, dall'assessore comunale alle attività produttive Francesco Carità, dai titolari di The Voice Group e ideatori del progetto Vincenzo Marchesano e Erika Andreetti e dal titolare di Nexmedia e coordinatore del progetto Nicola Palazzo. "Come assessorato alle attività produttive – ha affermato entrando nel merito dell'iniziativa Francesco Carità – non potevamo che sposare in pieno questo progetto, perché siamo dell'idea che l'unione fa la forza e quando varie professionalità di alto livello si uniscono, non possono che accrescere ancor di più la qualità del servizio che viene offerto.