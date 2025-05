Una bambina che si fidanza a 12 anni non è normale botta e risposta tra De Luca e l’influencer Valeria Angione | Il problema non è lei ma il ragazzo che l’ha ammazzata

Il recente drammatico femminicidio di Martina Carbonaro riaccende il dibattito su relazioni giovanili e responsabilità sociali. Vincenzo De Luca, intervenendo a Napoli, sottolinea l'assurdità di una bambina di 12 anni in una relazione sentimentale, ponendo l'accento sul ruolo fondamentale degli adulti. Questa tragedia mette in luce la necessità di educare i giovani al rispetto e alla consapevolezza, prima che sia troppo tardi. È tempo di riflettere insieme su cosa significhi protegg

“Per te è normale che una ragazza di 12 anni, che è una bambina, si fidanza senza che nessuno dica niente? ”. Così Vincenzo De Luca, intervenendo agli Stati generali sull’ambiente 2025 in corso alla Mostra d’Oltremare di Napoli, si esprime a proposito del femminicidio di Martina Carbonaro, uccisa a sassate dall’ex fidanzato Alessio Tucci. “Ho letto sui giornali la vicenda di questa ragazzina uccisa ad Afragola a 14 anni. Ho letto che era fidanzata da 2 anni con un ragazzo” commenta il presidente della Regione Campania prima di fare una lunga pausa di silenzio e rimarcare il concetto: “12 anni. Non so. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it