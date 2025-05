Un viaggio nella dance lungo mezzo secolo | in piazza Cavalli 50th Dance Piacenza Balla

Preparati a ballare tra le note iconiche di mezzo secolo di dance! Sabato 14 giugno 2025, Piazza dei Cavalli a Piacenza diventerà il palcoscenico di "50th Dance Piacenza Balla", un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica. Con l’ingresso gratuito, non solo rivivrai i successi che hanno segnato generazioni, ma potrai anche scoprire come la dance continui a influenzare la cultura contemporanea. Non perderti questo viaggio sonoro!

La città di Piacenza si prepara ad ospitare "50th Dance Piacenza Balla", evento storico per gli appassionati della musica dance e non solo, che si terrà sabato 14 giugno 2025, a partire dalle ore 21, in Piazza dei Cavalli a Piacenza, con accesso libero e gratuito. L’appuntamento sarà dedicato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Un viaggio nella dance lungo mezzo secolo: in piazza Cavalli "50th Dance Piacenza Balla"

