un ufficio a bruxelles per fare lobby istituzionale

Il patrimonio ed il know how secolari nell'ambito tessile avranno uno spazio e una voce in Europa grazie ad un accordo di collaborazione siglato tra la Regione Toscana e Prato. Il distretto tessile avrà una base operativa a Bruxelles e precisamente nel distaccamento europeo degli uffici regionali. Il che significa che il Tavolo del distretto, a cui siedono Comune di Prato, Confindustria Toscana Nord, Confartigianato Imprese Prato, Cna Toscana centro, Cgil, Cisl e Uil, mette radici nella sede della Commissione Europea a Bruxelles. Si tratta di un'azione strategica per fare in modo che il distretto pratese diventi modello per le normative sull'economia circolare tessile.