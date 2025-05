Un tuffo nella storia medievale Scalda i motori la Giostra del Borgo | Rievochiamo l’assedio alle mura

Preparati a un tuffo nel passato! La 'Giostra del Borgo' torna a Ferrara, portando con sé l'emozione della storia medievale. Giunta alla ventunesima edizione, questa manifestazione trasforma il presente in un palcoscenico di sfide epiche e tradizioni. Non perdere l'opportunità di vivere quest’evento che celebra la cultura locale e la passione per il palio! La magia delle rievocazioni storiche è più viva che mai.

Tutto pronto per la ‘ Giostra del Borgo ’. Un appuntamento giunto alla ventunesima edizione nella sede dell’Ippodromo Comunale di Ferrara, quest’anno con qualche modifica per i lavori in corso per il nuovo studentato. L’iniziativa è organizzata dalla Contrada Borgo San Luca da giovedì al 22 giugno nell’area verde a fianco dell’Ippodromo comunale di Ferrara, con il patrocinio del Comune di Ferrara. I dettagli sono stati illustrati ieri mattina nella residenza municipale da Marco Gulinelli, assessore comunale alla cultura e al Palio, Nicola Borsetti, presidente della Fondazione Palio di Ferrara, Massimo Accorsi, presidente della Contrada di San Luca, Silvano Bernaroli, presidente del Circolo San Luca e Paolo Danieli, capo contrada San Luca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un tuffo nella storia medievale. Scalda i motori la Giostra del Borgo: "Rievochiamo l’assedio alle mura"

'Giostra del Borgo', la contrada di San Luca fra botteghe medievali ed esibizioni

Vivi l’atmosfera unica della Giostra del Borgo, tra le tradizionali botteghe medievali e affascinanti esibizioni storiche nella contrada di San Luca.

