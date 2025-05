Un tartufo per la ricerca contro il cancro | a Pietralunga cena benefica in piazza

Pietralunga si prepara a diventare il palcoscenico di un evento unico: la cena benefica "Un tartufo per la ricerca". Sotto il cielo stellato, il tartufo diventa simbolo di speranza nella lotta contro il cancro. Un'iniziativa che non solo celebra le delizie della nostra terra, ma che si inserisce in un trend crescente di solidarietà e impegno sociale. Non perdere l'occasione di gustare piatti prelibati e contribuire a una causa nobile!

Si stanno ancora definendo gli ultimi dettagli del programma musicale e del menù – che comunque sarà ovviamente a base di tartufo –, ma intanto si ha già una data. La cena benefica intitolata ‘Un tartufo per la ricerca’, promossa e organizzata dall’imprenditore Giuliano Martinelli, titolare della. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Un tartufo per la ricerca contro il cancro: a Pietralunga cena benefica in piazza

