Un sabato di preghiera per la pace rosario ai Paolotti e un gesto in piazza Tre Martiri

Questo sabato, unisciti a noi per un intenso momento di preghiera per la pace, con il Rosario ai Paolotti e un gesto simbolico in Piazza Tre Martiri. Sotto la guida di Papa Leone XIV, la richiesta di pace diventa un faro in un mondo segnato da conflitti. La sua attenzione alle vittime innocenti, soprattutto i bambini, ci invita a riflettere sull'importanza di costruire un futuro migliore. La tua voce può fare la differenza!

Da quando è salito sul soglio di Pietro, Papa Leone XIV non si stanca di invocare la pace e la protezione dei civili coinvolti nelle guerre che insanguinano il mondo. “Assicuro la mia vicinanza e la mia preghiera per tutte le vittime, in particolare per i bambini e le famiglie - ha detto il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Un sabato di preghiera per la pace, rosario ai Paolotti e un gesto in piazza Tre Martiri

Preghiera del mattino del 18 Maggio 2025: “Donami la Tua pace”

In questa domenica dedicata alla Santissima Trinità, apriamo il cuore alla preghiera, chiedendo la tua pace, o Signore.

Diocesi di Rimini: sabato 24 maggio una preghiera per la pace per tutti gli uomini di buona volontà

La preghiera del Rosario: un invito alla pace e alla fraternità, secondo Papa Francesco

Preghiera del Santo Rosario presieduta da Papa Francesco per supplicare il dono della pace

