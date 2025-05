Un ronzio di felicità | all’Orto Botanico apre il nuovo parco apistico

Un ronzio di felicità avvolge l'Orto Botanico: il nuovo parco apistico è pronto a essere inaugurato! Martedì 3 giugno, nella Valle della Biodiversità di Astino, scopri un habitat dedicato a api e insetti impollinatori. In un'epoca in cui la sostenibilità è al centro delle nostre vite, questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale per preservare la biodiversità. Unisciti al movimento per salvare le nostre preziose alleate!

