Un pugliese nel board di Spar International | riconfermato Pippo Cannillo ad di Maiora

Un pugliese tra i leader globali della distribuzione! Pippo Cannillo, AD di Maiora SpA SB, è stato riconfermato nel board di Spar International. Questa notizia non è solo un traguardo personale, ma segna un passo importante per il Centro-Sud Italia nel panorama internazionale del retail. Con l’evoluzione delle dinamiche di mercato, la presenza di figure locali in ruoli chiave può fare la differenza: un esempio da seguire per l'innovazione e la collaborazione.

Pippo Cannillo, amministratore delegato di Maiora SpA SB, azienda socia di Despar Italia per il Centro-Sud, riconfermato nel board di Spar International. Durante il 68° Spar Congress a Zagabria è giunta infatti la riconferma per un nuovo triennio all’interno del Consiglio di Amministrazione della. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Un pugliese nel board di Spar International: riconfermato Pippo Cannillo, ad di Maiora

Cerca Video su questo argomento: Pugliese Board Spar International Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Rinnovato il mandato di Pippo Cannillo, A.D. Maiora SpA SB, nel Board di SPAR International; Spar International, rinnovato il mandato di Pippo Cannillo nel Cda. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Un pugliese nel board di Spar International: riconfermato Pippo Cannillo, ad di Maiora

Scrive baritoday.it: Pippo Cannillo, amministratore delegato di Maiora SpA SB, azienda socia di Despar Italia per il Centro-Sud, riconfermato nel board di Spar International. Durante il 68° Spar Congress a Zagabria è giun ...

Pippo Cannillo riconfermato nel board di Spar International

Come scrive distribuzionemoderna.info: Durante il 68esimo Spar Congress a Zagabria Pippo Cannillo è stato riconfermato all’interno del cda di Spar International.

Spar International, Pippo Cannillo confermato nel Cda

Segnala myfruit.it: Per l'amministratore delegato di Maiora "un ulteriore stimolo a rafforzare i legami tra l'esperienza in Italia e la visione strategica globale del network" ...