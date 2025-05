Un progetto per crescere in sicurezza | Educazione stradale e legalità a Mesagne

Mesagne si fa portavoce di un futuro più sicuro per i giovani con il progetto di educazione stradale "Germogli di Legalità". In un'epoca in cui la sicurezza stradale è un tema cruciale, questa iniziativa non solo educa, ma costruisce consapevolezza e responsabilità tra le nuove generazioni. Un passo importante verso una comunità più sicura, dove il rispetto delle regole diventa un valore comune da coltivare insieme.

MESAGNE - Mesagne ha recentemente ospitato un'iniziativa fondamentale per la crescita e la sicurezza dei più giovani: il progetto di educazione stradale, parte integrante del più ampio programma "Germogli di Legalità". Promosso con determinazione dall'amministrazione comunale di Mesagne

