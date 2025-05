Un Posto al Sole trame dal 2 al 6 giugno 2025 | coniugi Ferri costretti a una decisione drastica

Dal 2 al 6 giugno, "Un Posto al Sole" promette colpi di scena indimenticabili! I coniugi Ferri si trovano davanti a una scelta drammatica, mentre la tensione ai Cantieri Flegrei cresce. Questo intreccio non è solo intrattenimento: riflette le sfide reali che molte aziende affrontano oggi. La soap napoletana ci mostra quanto sia cruciale affrontare le crisi con determinazione. Rimanete sintonizzati per scoprire come si evolverà questa storia avvincente

Cosa ci attende nelle puntate Un Posto al Sole che andranno in onda su Rai Tre dal 2 al 6 giugno? La soap partenopea non si ferma neppure per la Festa della Repubblica, e propone cinque appuntamenti ricchi di suspence. Al centro dei riflettori troveremo ancora la situazione ai Cantieri Flegrei, che preoccupa i coniugi Ferri. Il nuovo socio Gennaro poi, finirà per provocare le ire della moglie Antonietta a causa della sua grande vicinanza a Elena. Ma cosa accadrà ? Scopriamolo insieme. Anticipazioni Un Posto al Sole: situazione sempre più difficile ai Cantieri. Mentre Roberto e Marina si trovano ad affrontare la crisi dei Cantieri Flegrei, l'atteggiamento di Gennaro finisce per indisporre sempre più la donna.

Un posto al sole: rottura tra Guido e Claudia, rinascita di Mariella, Radio Golfo, Michele e Viola

Nelle ultime anticipazioni di "Un posto al sole", si scatenano le tensioni con la rottura tra Guido e Claudia, mentre Mariella Altieri vive una rinascita inaspettata.

