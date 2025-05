Un piano da oltre 3 milioni per contrastare lo spopolamento | ecco la strategia ‘Altopiano delle famiglie’

Rovetta lancia un piano da oltre 3 milioni di euro per combattere lo spopolamento: è la strategia ‘Altopiano delle famiglie’. Un investimento concreto che riflette la crescente preoccupazione per il futuro dei piccoli centri italiani, sempre più vuoti. Il supporto della Regione Lombardia è un segnale forte: attrarre giovani famiglie non è solo una necessità, ma un'opportunità per rinvigorire le comunità. Scopri come questa iniziativa può trasformare il tuo paese!

Rovetta. Secondo il pirellone si tratta di un “investimento concreto per contrastare lo spopolamento”. Regione Lombardia e Comune di Rovetta hanno firmato un accordo di collaborazione per l’attuazione della strategia ‘Altopiano delle famiglie’: l’investimento regionale copre 2,6 milioni dei 3,3 complessivi per dare vita all’iniziativa. La strategia, proposta dall’ amministrazione rovettese come soggetto capofila, vede la partecipazione dei Comuni di Cerete, Fino del Monte, Onore e Songavazzo e si articola in 10 interventi che mirano a potenziare i servizi per la prima infanzia attraverso la realizzazione di un nuovo asilo nido e a promuovere la mobilità sostenibile con la creazione di percorsi ciclopedonali intercomunali e il ripristino di mulattiere storiche. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Un piano da oltre 3 milioni per contrastare lo spopolamento: ecco la strategia ‘Altopiano delle famiglie’

