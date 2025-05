Un panificio inclusivo per i ragazzi disabili | al via la raccolta fondi

Un panificio inclusivo per ragazzi disabili sta per prendere vita a Pordenone! Con il progetto "Pane e non solo", la Fondazione Opera Sacra Famiglia offre l'opportunità di imparare l'arte della panificazione, trasformando abilità in opportunità. La raccolta fondi è ora aperta: sostenere questa iniziativa significa contribuire a un futuro più inclusivo, dove ogni talento può fiorire. Scopri come un semplice gesto possa fare la differenza!

Dopo aver appreso tutti i segreti della lievitazione del pane, è giunto il momento di mettere a frutto le doti di questi ragazzi con disabilità. "Pane e non solo", il progetto inclusivo della Fondazione Opera Sacra Famiglia di Pordenone, vuole ora consentire ai singole partecipanti di poter.

Al via la raccolta fondi per un panificio inclusivo per i ragazzi disabili

...realizzare il sogno di un panificio tutto loro. In un'epoca in cui l'inclusività è più che mai al centro delle attenzioni sociali, "Pane e non solo" si propone non solo di insegnare una professione, ma anche di costruire autostima.

