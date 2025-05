Un nuovo quartiere nell’area ex F lli Dieci In Consiglio è polemica per il discount

L'approvazione del piano urbanistico per l'ex area F.lli Dieci segna una nuova era per il centro cittadino, ma la polemica sul discount in arrivo accende il dibattito. Mentre la crisi edilizia sembra attenuarsi, l'idea di un grande punto vendita solleva interrogativi su sviluppo sostenibile e qualità della vita. Un'opportunità per rivitalizzare un’area dimenticata, o un rischio per il commercio locale? La scelta è nelle mani della comunità!

Approvato dal consiglio comunale il piano particolareggiato urbanistico per l’ex area F.lli Dieci, terreno di 38mila mq a ridosso del centro cittadino, di proprietà della coop La Betulla. Gli edifici dell’ex fabbrica sono stati demoliti nel 2009 e l’area bonificata ma a causa della crisi edilizia, il Piano era rimasto bloccato e l’area abbandonata. Il progetto prevede la realizzazione di abitazioni su una superficie di 7.500 mq; 17 edifici tra case unifamiliari e abbinate (2 piani) sul lato ovest di una futura strada, e palazzine di 6 appartamenti (3 piani) sul lato est. Il verde pubblico avrà una superficie di 9800 mq; i parcheggi pubblici residenziali saranno 90, 175 per la parte commerciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un nuovo quartiere nell’area ex F.lli Dieci. In Consiglio è polemica per il discount

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Quartiere Nell Area Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Un nuovo quartiere nell’area ex F.lli Dieci. In Consiglio è polemica per il discount; Ruspe in azione all'ex Casaralta: entro il 2028 il nuovo quartiere; Ex caserma Osoppo, un nuovo quartiere udinese; Litorale: nuovo spazio allestito per lo sport nell'area dell'ex ristorante 'Giardino di Poppa'. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Un nuovo quartiere nell’area ex F.lli Dieci. In Consiglio è polemica per il discount

Lo riporta ilrestodelcarlino.it: Il gruppo d’opposizione: "Sbagliato destinargli l’intero commerciale". Spesi 64mila euro per le asfaltature del Giro d’Italia ...

Litorale: un nuovo spazio per lo sport nell’area ex “Giardino di Poppa”

Riporta msn.com: L’intervento, per un importo complessivo di circa 104mila euro, prenderà il via nei primi giorni di giugno, con una durata prevista di 60 giorni ...

Bollate, ecco il nuovo grande quartiere e quali servizi avrà

Si legge su ilnotiziario.net: Bollate, ecco il nuovo grande quartiere e quali servizi avrà. Nell’area tra via Don Uboldi e la Varesina sta sorgendo un nuovo quartiere cittadino, ...