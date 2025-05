Un nuovo presidente delle guide turistiche

Una nuova era per il turismo a Parma! Recentemente, Federagit ha eletto il suo nuovo presidente, portando fresche idee e una visione rinnovata per le guide turistiche. In un momento in cui il settore cerca di riprendersi e innovare dopo la pandemia, questa scelta potrebbe rappresentare un vero punto di svolta. Le guide non sono solo professionisti, ma narratori delle storie che rendono unica la nostra cittĂ . Scopri come cambieranno le esperienze turistiche!

Nei giorni scorsi, presso la sede centrale di Confesercenti Parma, si è tenuta l’assemblea organizzativa di Federagit, associazione che rappresenta le guide turistiche e gli accompagnatori del territorio parmense. Numerosi i temi affrontati all’ordine del giorno, introdotti dal coordinatore. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Un nuovo presidente delle guide turistiche

Incertezza sulle prove d’esame del bando per guide turistiche. Il Tar rinvia, le associazioni si dividono

L’incertezza aleggia sulle prove d’esame del primo concorso nazionale per guide turistiche: il Tar del Lazio ha rinviato al 14 ottobre 2025 la decisione sul ricorso, lasciando oltre 26.

Guide turistiche, sospeso il bando nazionale: soddisfazione dell’Angt. Il siracusano Carlo Castello: “Abbiamo vinto la prima partita”

Nuovi fondi per le Guide Turistiche e il concorso 2025 continua

Guide turistiche, al via l’elenco dei tutor. Cosa c’è da sapere sulla nuova figura: requisiti, iscrizione e scadenze

