Un monumento bresciano tra i più visitati d' Italia | in classifica con gli Uffizi e il Colosseo

Il Castello scaligero di Sirmione si fa notare, conquistando il ventinovesimo posto nella classifica dei monumenti più visitati d'Italia, al fianco di icone come gli Uffizi e il Colosseo. Con oltre un milione di visitatori nel 2024, rappresenta non solo un tesoro storico, ma anche un simbolo del crescente interesse per il patrimonio culturale italiano. Scopri perché sempre più turisti scelgono Sirmione come tappa imperdibile!

C'è anche il Castello scaligero di Sirmione tra i luoghi più visitati in Italia: è al ventinovesimo posto nella Top 30 diffusa in questi giorni dal ministero e relativa ai visitatori di musei, monumenti e aree archeologiche di proprietà dello Stato. Il castello nel 2024 ha accolto la bellezza di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Un monumento bresciano tra i più visitati d'Italia: in classifica con gli Uffizi e il Colosseo

Senigallia entra nel G20 spiagge, il network dei comuni costieri più visitati in Italia

Senigallia, nota per la sua “spiaggia di velluto”, entra nel G20 Spiagge, una rete che riunisce i sindaci dei comuni costieri più visitati d'Italia.

Cerca Video su questo argomento: Monumento Bresciano Visitati D Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Un monumento bresciano tra i più visitati d'Italia: in classifica con gli Uffizi e il Colosseo; Abbonamento Musei: Santa Giulia, Pinacoteca Tosio Martinengo e Brescia Romana tra i più visitati. 🔗Ne parlano su altre fonti

Un monumento bresciano tra i più visitati d'Italia: in classifica con gli Uffizi e il Colosseo

Lo riporta bresciatoday.it: C'è anche il Castello scaligero di Sirmione tra i luoghi più visitati in Italia: è al ventinovesimo posto nella Top 30 diffusa in questi giorni dal ministero e relativa ai visitatori di musei, monumen ...

4 borghi del bresciano tra i più belli d’Italia: meritano di essere scoperti!

Da msn.com: Un borgo dalle dimensioni ridotte, tanto da contare solo circa 2500 abitanti, ma che è stato inserito nella lista dei borghi più belli d’Italia e senza dubbio tra i borghi del bresciano da ...

Colosseo, un 2017 da record: 7 milioni di accessi, è il monumento più visitato d'Italia

Riporta roma.repubblica.it: una passeggiata nel II secolo sul decumano di Ostia Antica Monumenti pubblici e privati, terme e botteghe commerciali. Chi vorrà immergersi nella vita quotidiana di Ostia Antica nel II secolo d.C ...