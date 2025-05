Un marito quasi perfetto Tv8 | trama e finale spiegazione del film 2023

Oggi su TV8 va in onda "Un marito quasi perfetto", un thriller avvincente che esplora le insidie del matrimonio. Una giovane donna, accusata ingiustamente di omicidio dal marito, lotta per scagionarsi, rivelando la verità dietro il suo amore apparentemente ideale. Nel contesto attuale, dove l'autenticità nelle relazioni è fondamentale, il film ci invita a riflettere su cosa si nasconde dietro le apparenze. Un colpo di scena finale che lascia senza fiato!

Un marito quasi perfetto film Tv8. Oggi va in onda Un marito quasi perfetto film Tv8 del 2023 diretto da Nigel Thomas. Incastrata per omicidio dal marito che ha da poco sposato, una donna deve difendersi da un reato che non ha commesso. Questa è in breve la storia di My Husband the Narcissist o Secrets in the Marriage, tratto da una storia vera, con protagonisti Brianna Cohen e Alex Trumble. Il film è un thriller familiare simile al genere di Vendetta Fatale o L’incubo di Leah. Un marito quasi perfetto trama completa. Kat e Richard, una coppia di giovani sposi, ricevono una chiamata da Susan, una donna che afferma di essere incinta del figlio di Richard. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it © Spettacoloitaliano.it - Un marito quasi perfetto Tv8: trama e finale spiegazione del film 2023

