...un gelato al gusto Louis Vuitton! Questo audace passo nel mondo del food rappresenta l’incontro perfetto tra lusso e piacere. In un'epoca in cui i marchi di alta moda si reinventano, Louis Vuitton si fa notare proponendo un'esperienza sensoriale unica. Non è solo un gelato, ma un simbolo di esclusività che promette di attrarre gli amanti del buon gusto e del lifestyle high-end. Siete pronti a gustarlo?

Mentre poco meno di due mesi fa Louis Vuitton inaugurava la rinnovata boutique a Milano, all'interno di Palazzo Taverna, con annesso il Da Vittorio Café e il DaV by Da Vittorio Louis Vuitton, il primo concept di ristorazione in Italia per la maison, arriva l'annuncio di un nuova apertura da parte del brand sempre in ambito food. Louis Vuitton apre, infatti, la sua prima gelateria a Forte dei Marmi, proprio di fronte alla boutique Louis Vuitton, nel cuore della cittadina versiliese. Timing perfetto, aprirà il prossimo 1 giugno e rimarrà aperta per tutta l'estate, così come quella di uno spazio, o meglio di chiosco che unisce l'estetica vintage, che circonda la piazza del mercato nelle inconfondibili tonalità di verde caratteristiche di Forte, ai motivi ispirati ai fiori del celebre motivo Monogram della Maison. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Un gelato al gusto Louis Vuitton, per favore

