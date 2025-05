Un frutto della terra Dal produttore al consumatore

Scopri il viaggio affascinante delle patate, un tesoro della terra che passa dal produttore al consumatore! A differenza di altri ortaggi, queste deliziose tuberose nascono da tuberi-seme, garantendo una qualità superiore. Con l'arrivo della primavera, quando il suolo si riscalda, inizia il ciclo vitale di questo alimento versatile e nutriente. Sapevi che la scelta del terreno è cruciale per il loro sapore? Leggi oltre per scoprire come le patate diventano protagoniste della cucina!

Le patate non nascono dai semi, come molti altri ortaggi, ma dai cosiddetti tuberi-seme: sono proprio le patate dell'anno precedente, selezionate per la semina. Vengono piantate nel terreno già germogliate, in primavera, quando il freddo è passato e il suolo ha raggiunto una temperatura di almeno 10 gradi centigradi. Il terreno, prima della semina, viene lavorato e arricchito con sostanze nutritive. Le patate preferiscono un suolo soffice, ben drenato e ricco di potassio, che favorisce lo sviluppo dei tuberi. Dopo la messa a dimora, ogni pianta comincia a crescere in superficie, con foglie e steli, ma sotto terra sviluppa i tuberi: le nuove patate.

