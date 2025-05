Un formicolio al braccio mi ha capovolto la vita Ma sono grata alla diagnosi | la sclerosi multipla mi ha ridato la me bambina

Nel 2018, Mara ha ricevuto una diagnosi che le ha stravolto la vita: sclerosi multipla. Un formicolio al braccio ha aperto un nuovo capitolo, riportandola a contatto con la sua essenza infantile. Questo racconto non è solo la storia di una malattia, ma di resilienza e riscoperta di sé. In un mondo dove le sfide ci plasmano, la vera forza si trova nel trasformare la paura in gratitudine. Scopri come affrontare l'ignoto può portarti a

Una chiamata: «Mara dovremmo consegnarle il referto». Poi la lettura di quelle parole scritte nere su bianco: «Sospetto sclerosi multipla». Il 2018 rappresenta per Mara. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - «Un formicolio al braccio mi ha capovolto la vita. Ma sono grata alla diagnosi: la sclerosi multipla mi ha ridato la me bambina»

Cerca Video su questo argomento: Formicolio Braccio Ha Capovolto Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Formicolio piedi e mani: cause e rimedi

Come scrive iltempo.it: Il formicolio agli arti, noto anche come parestesia, è una sensazione anomala che può manifestarsi in diverse parti del corpo, in particolare su mani, piedi, braccia e gambe. Spesso descritto ...

Formicolio ai piedi e alle mani, ecco perché succede: nei casi più gravi si può morire

ilmattino.it scrive: con formicolio (e dolore) a mani e piedi, per via dei nervi periferici danneggiati. Molti alcolisti ne soffrono. Stessi sintomi anche per chi ha carenza di vitamine, principalmente E, B1 ...

D'Agostino: "Formicolio che ti fa sudare le mani, Conte ha ragione. Il Napoli ha una speranza"

Riporta msn.com: Pressione? Secondo me Conte ha ragione, è bella. Quando si punta a un obiettivo importante c’è quel formicolio che ti fa sudare un po’ le mani ed è il motore dello sport, soprattutto di chi ...