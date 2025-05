' Un fiume di musica' omaggia il grande Lucio Dalla con il concerto ' La settima luna'

Giovedì 5 giugno, il Molo Wunderkammer si trasformerà in un palcoscenico incantevole per "Un fiume di musica", celebrando il leggendario Lucio Dalla. Sette talentuosi musicisti ferraresi daranno vita a un concerto unico, omaggiando le melodie che hanno segnato la nostra storia musicale. Questo evento non è solo un tributo, ma un'occasione per riscoprire la bellezza della musica dal vivo, in un contesto che unisce emozioni e convivialità. Non

Giovedì 5 giugno arriva un momento speciale per la rassegna 'Un fiume di musica' ospitata nella suggestiva location del Molo Wunderkammer sulla Darsena del Volano. In programma c'è infatti un concerto omaggio a Lucio Dalla firmato da un gruppo di sette affermati musicisti ferraresi (nella foto).

Dal jazz all'omaggio a Lucio Dalla, si avvicina l'estate al ritmo di 'Un fiume di musica'

Dal 2 giugno al 17 luglio, il fiume Volano si trasforma in un palcoscenico vivo e vibrante grazie alla decima edizione di "Un fiume di musica".

