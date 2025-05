Un esercito di volontari in servizio

Dietro ogni grande evento c'è un esercito di volontari pronti a fare la differenza. A Cesano Maderno, oltre 300 persone tra poliziotti e volontari di Protezione Civile hanno preso parte a un'importante operazione di sicurezza. Questo fenomeno non è isolato: in tutto il Paese, la cultura del volontariato sta crescendo, unendo comunità e dimostrando che l'impegno collettivo può trasformare ogni iniziativa in un successo. Un esempio da seguire!

Oltre 50 agenti di Polizia locale, da Cesano Maderno e dai comandi di altri Comuni dislocati nei punti caldi del percorso, oltre 65 operatori volontari di Protezione Civile, più quelli dell’Associazione nazionale carabinieri a presidiare i varchi. Ben 30 i volontari della Croce Bianca di Cesano Maderno sul campo. Oltre 250 i volontari con la pettorina rosa, in servizio fin dal primo mattino per fornire informazioni, indirizzare il pubblico, aiutare persone in difficoltà. Per tutti la fornitura di un pranzo al sacco, a cura del Centro avanzato di comando stabilito nella centrale operativa della Polizia locale in via Fermi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un esercito di volontari in servizio

Referendum 8 e 9 giugno: in Brianza oltre mille volontari si mobilitano per fare rete

In vista dei referendum dell’8 e 9 giugno, la Brianza si unisce in un'importante rete organizzativa per sostenere cinque referendum cruciali su lavoro e cittadinanza.

