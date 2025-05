Un click contro l’obesità

Un click contro l'obesità: è questo il messaggio che arriva da www.novoio.it, un portale innovativo dedicato a chi desidera combattere il sovrappeso. Grazie a consulti virtuali con esperti multidisciplinari, il sito rende la salute accessibile a tutti. Questo servizio si inserisce in un trend più ampio di digitalizzazione della medicina, che sta rivoluzionando il modo in cui ci prendiamo cura di noi stessi. Non perdere l’occasione di scoprire un nuovo approccio al benessere!

ROMA (ITALPRESS) – Disponibile sul portale www.novoio.it uno spazio che consente alle persone con eccesso di peso di accedere facilmente e rapidamente a piattaforme esterne dove è possibile prenotare un consulto virtuale con team medici multidisciplinari. Il nuovo sito web è stato patrocinato dalla Federazione Italiana delle Associazioni Obesità (FIAO). satgtr Unlimited News - Notizie dal mondo. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Un click contro l’obesità

