Un cantiere che accoglie immagini | in piazza dei Miracoli ecco Morgana

trasformare la piazza in un palcoscenico di emozioni. MORGANA non è solo un’installazione, ma un invito a esplorare il legame tra passato e presente, in un'epoca in cui l'arte pubblica riveste un ruolo sempre più cruciale nel dialogo sociale. Scoprire le storie celate dietro ogni scatto sarà come aprire una porta su mondi inediti. Non perdere l'occasione di vivere questa esperienza unica!

Un piccolo cantiere, posto accanto al Palazzo dell'Opera del Duomo a Pisa, si trasforma da spazio transitorio a teatro di riflessione. È qui che prende forma MORGANA – riflessioni di luce e storia, l'installazione fotografica di Sonia Marrese che, come una moderna incantatrice, riesce a.

