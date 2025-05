Un bus navetta da Pescara al porto di Termoli per raggiungere le Tremiti | c' è l' accordo

Un bus navetta da Pescara al porto di Termoli: un passo importante verso la valorizzazione delle splendide Isole Tremiti! Con l’accordo tra Confcommercio e Guidotti Ships-Gstravel, si apre una nuova era per il turismo costiero. Questo servizio non solo faciliterà gli spostamenti, ma offrirà anche l’occasione di scoprire le meraviglie del nostro territorio, contribuendo a un trend crescente di sostenibilità e mobilità turistica. Non perdere l’opportunità di scoprire queste gemme del mare Adri

Un bus navetta per raggiungere il porto di Termoli e imbarcarsi verso le Tremiti. Questa l'iniziativa che Confcommercio e Guidotti Ships-Gstravel intendono realizzare grazia alla sottoscrizione di un accordo con cui si gettano le basi per lavorare insieme alla valorizzazione del territorio e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Un bus navetta da Pescara al porto di Termoli per raggiungere le Tremiti: c'è l'accordo

