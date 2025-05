Un anno dopo un omicidio che ha sconvolto una comunità intera

Un anno dopo la tragica scomparsa di Giada Zanola, Vigonza si è riunita per ricordare una vita spezzata e riflettere su un fenomeno che non può essere ignorato: la violenza domestica. La folla emozionata ha testimoniato la necessità di unirsi contro questo dramma sociale, chiedendo maggiore consapevolezza e prevenzione. In un contesto dove ogni tre giorni una donna perde la vita, il messaggio è chiaro: è tempo di agire!

Una folla di persone e una commozione contagiosa hanno fatto da cornice ieri sera 29 maggio ad un momento d'incontro a Vigonza ad un anno dall'omicidio di Giada Zanola, la mamma di 33 anni di Vigonza gettata dal cavalcavia di via Prati dall'ex compagno Andrea Favero poi arrestato con l'accusa di.

Un anno dopo un omicidio che ha sconvolto una comunità intera

