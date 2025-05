Un altro pino abbattuto a Lido di Savio torna a farsi sentire la protesta dei cittadini

Un altro pino abbattuto a Lido di Savio riaccende la protesta dei cittadini! La nuova amministrazione del sindaco Alessandro Barattoni, sostenuta da Verdi e 5 Stelle, si trova nel mirino per il ripristino degli abbattimenti. Mentre la retorica green si fa sempre più forte, i residenti chiedono un vero rispetto per l'ambiente. Il dibattito sull'equilibrio tra sviluppo e natura è più vivo che mai: tu da che parte stai?

"Inaugurata con la ripresa di abbattimenti di alberi senza sosta la legislatura della neoeletta amministrazione a guida Pd, supportata da Verdi e 5 Stelle, nella Ravenna della retorica sempre più green del neosindaco Alessandro Barattoni" è la critica che viene mossa al sindaco appena eletto da.

