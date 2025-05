Un altro morto in via Cavata fate qualcosa

Via Cavata torna a far parlare di sé, purtroppo per motivi tragici. La morte di Ermes Benatti, motociclista di 57 anni, riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale. La comunità è scossa, ma questo dramma deve spingerci a riflettere e ad agire. Ogni vita persa è un richiamo a migliorare le infrastrutture e la consapevolezza. È ora di unirci per una strada più sicura, in memoria di chi non c’è più.

La comunità è ancora sotto choc per la tragica morte di Ermes Benatti, il motociclista 57enne che ha perso la vita mercoledì in un terribile incidente stradale lungo via Cavata, dove ha violentemente impattato con una Fiat 500. L’uomo lascia la madre Gianna, il fratello Enos e la sorella Erika, che si sono chiusi nel loro dolore e nel ricordo personale di Ermes. Da oggi alle 14 sarà possibile portargli un saluto, alla Funeral Home Terracielo a Carpi: il funerale, organizzato dalle onoranze Alberto Ferrari, partirà da qui domani alle 15 verso la chiesa parrocchiale di San Marino dove sarà celebrata la messa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Un altro morto in via Cavata, fate qualcosa"

