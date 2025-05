Un agente ha salvato un detenuto in carcere

...tentare di impiccarsi. La prontezza dell'agente ha evitato una tragedia in un contesto già complesso come quello carcerario, dove la salute mentale dei detenuti è sempre più al centro del dibattito pubblico. Questo episodio mette in luce non solo il coraggio degli operatori penitenziari, ma anche la necessità di interventi adeguati per prevenire simili situazioni. Una riflessione urgente su come garantire dignità e supporto a chi vive dietro le sbarre.

Momenti di tensione nel carcere di Regina Coeli a Roma dove un agente della polizia penitenziaria ha salvato la vita a un detenuto, italiano di 48 anni, che stava tentando un gesto estremo. L'uomo aveva legato un laccio sui tubi dell'acqua dell'impianto di riscaldamento della sua cella, per poi. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Un agente ha salvato un detenuto in carcere

