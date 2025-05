Umbrialibri il nuovo direttore è Nicola Lagioia già alla guida del Salone del Libro di Torino

UmbriaLibri si prepara a una nuova era sotto la direzione di Nicola Lagioia, già noto per il suo impatto al Salone del Libro di Torino. Con un focus su apertura e dialogo intergenerazionale, l'evento punta a collegare l'Umbria alle sfide culturali contemporanee. Un passo audace che riflette un trend crescente: la letteratura come ponte tra generazioni e idee. Scopri come Lagioia intende trasformare questo spazio vitale della cultura!

Lo scrittore, poeta e già direttore del Salone del Libro,Nicola Lagioia guiderà l'evento regionale UmbriaLibri. L'obiettivo è una fase di apertura, sperimentazione e dialogo, capace di parlare a tutte le generazioni e di connettere l’Umbria ai grandi temi culturali del nostro tempo”: L'annuncio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Umbrialibri, il nuovo direttore è Nicola Lagioia già alla guida del Salone del Libro di Torino

Nicola Lagioia, acclamato scrittore e vincitore del Premio Strega, è il nuovo direttore artistico di Umbrialibri, succedendo a Angelo Mellone.

