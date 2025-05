Umbria i furbetti del turismo e gli evasori delle tasse

In Umbria, la Guardia di Finanza alza il livello di guardia contro i "furbetti" del turismo e gli evasori fiscali. Un'azione che si inserisce in un trend nazionale di maggiore attenzione verso la legalità nel settore turistico. L'idea è chiara: garantire un mercato equo per tutti, proteggendo chi lavora onestamente. Scopriremo così quanti sono realmente i "supereroi" del turismo che rispettano le regole e quanto è grande il fenomeno dell'abusivismo.

Giro di vite della guardia di finanza per stanare i 'furbetti' del turismo e gli evasori delle tasse. Le fiamme gialle, si legge in una nota, "hanno intensificato le verifiche su strutture ricettive e locazioni turistiche, con l'obiettivo di contrastare fenomeni di abusivismo e concorrenza sleale.

