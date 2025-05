Ultim’ora Sicilia Vi diamo 135 milioni per cambiare lavoro | pubblicato il bando | Che aspettate ad approfittarne

La Sicilia si prepara a un grande rinnovamento! Con un bando di 135 milioni di euro, la Regione offre finanziamenti a fondo perduto per migliorare l’offerta turistica. Questa è l'occasione perfetta per trasformare il tuo sogno imprenditoriale in realtà e contribuire a rilanciare il settore. Non perdere tempo: il futuro del turismo siciliano è nelle tue mani. Prendi parte a questa rivoluzione!

Finanziamenti a fondo perduto per migliorare la qualità dell'offerta ricettiva, e grandi opportunità di lavoro. La Regione Siciliana ha ufficialmente avviato un ambizioso programma di sostegno al settore turistico con un bando da 135 milioni di euro, destinato a finanziare interventi di riqualificazione e ampliamento delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere. Il provvedimento, varato dal Dipartimento Turismo attraverso il decreto dirigenziale n. 46132024, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 57 del 27 dicembre 2024. L'iniziativa rientra tra le azioni strategiche del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027, nell'ambito dell'area tematica "Competitività imprese".

Quanto spende la Asl per salute e sicurezza sul lavoro: "Solo 3 milioni e mezzo all'anno"

La spesa annuale della ASL per la salute e sicurezza sul lavoro si attesta a soli 3 milioni e mezzo di euro, un investimento ritenuto insufficiente dalla Uil.

