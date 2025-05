Ultimo suona il pianoforte con il figlio Enea il tenero scatto social

Ultimo incanta il web con un tenero scatto in bianco e nero: lui al pianoforte, mano nella mano con il piccolo Enea. Un momento che non è solo un gesto d’affetto, ma un simbolo di come la musica unisca generazioni. In un'epoca in cui il legame familiare sta diventando sempre più centrale, questo immagine invita a riflettere sull’importanza di trasmettere passioni e valori ai più piccoli. La musica, dopo tutto, è un linguaggio universale!

(Adnkronos) – "Sei", con queste parole Ultimo descrive lo scatto, condiviso sui social, che ritrae il cantautore romano mentre suona il pianoforte insieme al piccolo Enea, il figlio primogenito nato dall'amore con Jacqueline Luna Di Giacomo. Un'immagine che ha fatto in poche ore il giro del web. La foto, in bianco e nero, ritrae le mani . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ultimo suona il pianoforte con il figlio Enea, il tenero scatto social

Ultimo suona il pianoforte con il figlio Enea, il tenero scatto social

