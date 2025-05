Ultimo saluto a Vasari Asta con cena di gala

Oggi alle 17, un evento imperdibile celebra il genio di Giorgio Vasari: "Colore, Diligenza e Vivacità". In un'epoca in cui l'arte torna a rivestire un ruolo centrale nel nostro quotidiano, questa cena di gala rappresenta l'ultimo omaggio a un maestro della Renaisssance. Un'occasione per rivivere la bellezza e la creatività che caratterizzano il nostro patrimonio culturale. Non perdere l'opportunità di respirare arte e storia in un'atmosfera unica!

Oggi alle 17, nella sede del Quartiere di Porta del Foro si inaugura "Colore, Diligenza e Vivacità". A chiusura delle manifestazioni per l’anniversario dei 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari, l’associazione culturale Paradise for Artists organizza – in collaborazione con Associazione Cultori d’Arti - Arezzo (fondata dagli antiquari Paola Cardelli e Pierluigi Massimo Puglisi), Quartiere di Porta del Foro, Circolo Artistico, Casa d’aste Guidoriccio, VI DA Studios, Villicana Gallery e con la partecipazione di tanti commercianti di via San Lorentino e via Cavour – quattro eventi che si terranno ad Arezzo da oggi al 27 giugno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ultimo saluto a Vasari. Asta con cena di gala

