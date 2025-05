Ultimo Live Stadi 2024 debutta al primo posto nelle classifiche Fimi GFK

Ultimo Live Stadi 2024 non è solo un album, è un fenomeno! Conquista la vetta delle classifiche Fimi/GFK, segnando un traguardo che mancava da sei anni per un artista italiano. Questo live album rappresenta l’energia e l’emozione di un concerto dal vivo, catturando l'essenza di un artista in continua ascesa. Un simbolo di come la musica dal vivo stia tornando protagonista nel cuore degli italiani. Non perderti l’occasione di ascoltarlo!

Il live album Ultimo Live Stadi 2024 al suo debutto conquista la vetta della classifica degli album e di quella dei cd, vinili e musicassette più venduti della settimana, secondo le rilevazioni FimiGFK. Erano 6 anni che un disco live di un artista italiano non raggiungeva questo risultato. La raccolta racchiude i brani presenti nella scaletta del tour Ultimo Stadi 2024 - La favola continua. Il cantautore intanto si prepara al nuovo tour sempre negli stadi. Ultimo spodesta dal primo posto Sfera Ebbasta e Shiva con il joint album Santana Money Gang. Rkomi con Decrescendo, il disco che ha definito il suo più personale, si inserisce al terzo posto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ultimo Live Stadi 2024 debutta al primo posto nelle classifiche Fimi/GFK

