Ultimissime Juve LIVE | Gasperini va alla Roma nuovo nome per la panchina bianconera

La Juventus è al centro di un vero e proprio valzer di panchine: Gasperini, dopo il suo successo con l'Atalanta, potrebbe approdare alla Roma, mentre i bianconeri cercano un nuovo timoniere. Un cambiamento che riflette la continua evoluzione del calcio italiano, sempre più competitivo e ricco di sorprese. Rimanete sintonizzati, perché il futuro della Vecchia Signora potrebbe riservare colpi di scena inaspettati!

Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino

Ultimissime Juve LIVE: resta connesso per le notizie più fresche in tempo reale sulla Juventus! Dalla conclusione del campionato di Kalulu all'annuncio del nuovo sponsor, le parole di Scanavino e molto altro.

